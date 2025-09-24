Da ist es, das verflixt lustige 7. Programm von Vollblutentertainer Sascha Korf. In Lach- und

Lachgeschichten wird Sascha Korf in gewohnter Manier wilde Geschichten aufs Parkett packen. Was

sind Wanderopern? Wer ist wirklich schuld an der Erderwärmung? Und wie viele Chilis sind eine

Mordwaffe? Fragen über Fragen die in Lach- und Lachgeschichten wunderbar komisch aufgelöst

werden. Und wusstet ihr überhaupt das Sascha der Erfinder der neuen Trendsportart „Knach“ ist?

Stand up Comedy trifft Impro

Eine Mischung aus Kniffel und Schach. Sascha wird berichten, wie es wird, wenn er der erste Kölner

auf dem Mond sein wird und wie man Märchen politisch korrekt erzählt. Dazu gibt’s wilde Rezepte,

eine intime Sprechstunde und ein Quiz mit dem Publikum um absurde Preise. Am Ende darf die

gewohnte Schlagerparodie natürlich nicht fehlen. Wenn Sascha Korf energiegeladen, sympathisch

und herrlich ehrlich über die Bühne rennt, spielt und fabuliert bleibt kein Auge trocken. Das ist echt.

Das ist pur. Das ist Korf. Selbstverständlich fehlen auch nicht die großartigen Dialoge mit seinem

geliebten Publikum. Auf Augenhöhe entwickeln sich dabei witzige, rührende und zuweilen witzige

Geschichten. Der Meister der Improvisation in seinem Element, das müsst ihr sehen. Stand up

Comedy trifft auf Improvisation trifft auf Mensch. Ach ja und wenn ihr dabei sein wollt wie die

kolumbianische Telenovela „Ich hab mein Auto in Porreres vergessen!“ das Licht der Welt erblickt,

solltet ihr euch Tickets sichern. Wer Sascha Korf „Veni Vidi Witzig“ kaufte, kauft auch Sascha Korf

„Lach- und Lachgeschichten“.