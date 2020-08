Improvisations-Comedy trifft auf Kabarett: Schlagfertig undurkomisch entzündet Sascha Korf, Deutschlands Spontanei-täts-Experte Nr. 1, ein Feuerwerk der Sprache – zum 4. Malin Igersheim!Der Vollblutcomedian und interaktive Kabarettist erzähltmit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben und ist dabeiauf der Suche nach dem ultimativen Glück. Doch nicht nurfür sich, sondern vor allem für sein Publikum! Spielfreude,Spaß und Spannung sind bei dem temperamentvollen Halb-spanier garantiert.Getreu seines Mottos „alles ist möglich“ findet Sascha Korfauf dem Grabbeltisch seiner Gedanken ein neues Ereignis.Seine Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind der Motorder Show. Dazu kommen grandiose Situationskomik, poin-tierte Alltagsbetrachtungen und wilde Improvisationen.Und wie das Leben selbst, weiß niemand so genau, waspassieren wird. Am wenigsten Sascha Korf selbst, denn„...er weiß nicht, was er tut.“