Sascha Krebs & Gäste

Mit dabei: Céline Bouvier & Francesca Galiano & Patrick Embach

Wir freuen uns sehr, dass wir das vierblättrige Kleeblatt, das vor allem der Schnaps und die Sangeslust zusammenhält, wieder im Casino begrüßen dürfen!

Sascha Krebs ist einer der Lieblinge aus dem Capitol Ensemble und seit einiger Zeit auch als Frontman von „The Queen Kings“ in der ganzen Republik unterwegs. Umso mehr freut es uns, dass er diesen Termin möglich machen kann.

Dazu gesellen sich Céline Bouvier (im Capitol bestens bekannt als Rösslwirtin in Im weißen Rössl und Magaldi in Evita) und Francesca Galiano. Begleitet werden Sie von Sir Patrick Embach. Es wird ein rauschender Adventsabend bei dem alles gespielt wird, was Spaß macht. Für alle, die die Party in den vergangenen beiden Jahren verpasst haben oder nicht genug von den Vieren kriegen können.