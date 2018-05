Sascha Krebs & Gäste

× Erweitern Sascha Krebs und Gäste

Sascha Krebs, Céline Bouvier und Patrick Embach feiern an diesem Abend mit Euch das Leben und für eine bunte Gesellschaft ohne Vorurteile.

Sascha Krebs bereichert seit mehr als 20 Jahren die Musik-Landschaft mit seiner außergewöhnliche Stimme, seinen grandiosen Live-Shows und einem Repertoire, das seinesgleichen sucht. Bekannt ist unser Ensemblemitglied aus zahlreichen Eigenproduktionen, wie z.B. Hair, I Want It All und Heldenzeit. Seit Januar 2017 ist er der Frontmen bei „The Queen Kings“, die sich als eine der besten Queen-Tribute-Bands einen Namen gemacht haben. Wir können uns nur Mick Box von Uriah Heep anschließen, der sagte: „That boy can SING!“

Wohl kaum einer kombiniert so gnadenlos Songs von Howard Carpendale, Heintje, Karel Gott, Roland Kaiser mit Songs von AC/DC, Rammstein, Foreigner, Queen und vielen, vielen mehr. Ein spontan abrufbares Repertoire von über 400 Songs, dazu ein überdurchschnittlich gutes Aussehen und eine kesse Lippe sind Garanten dafür, dass bei jedem Konzert die Mädels auf den Tischen tanzen und die Männer unter den Tischen liegen!

Sascha Krebs & seinen Gästen liegt die Community am Herzen. Sie haben sich schon oft für Gleichberechtigung und eine offenere Gesellschaft eingesetzt und feiern so an diesem Abend mit Euch das Leben. Für eine bunte Gesellschaft ohne Vorurteile.

2018 zu Gast: Mannheims Miststück Céline Bouvier. Musikalisch begleitet werden Sie von Patrick Embach.