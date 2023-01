Sascha Straub: „Alles halb so schlimm, dafür doppelt so gut“

2015 entschied sich Sascha Straub einen damals 17-jährigen geflüchteten jungen Mann in sein Haus aufzunehmen. Eine Entscheidung, die Straub und seine Familie nie bereut haben – im Gegenteil: Es folgte die Adoption des Jungen.

Inspiriert durch seinen neuen Sohn und die Erkenntnis, dass das Leben nicht immer kompliziert sein muss, schrieb Sascha Straub seinen Ratgeber-Roman.

Unterhaltsam und mit intelligentem Witz bietet Straub eine praktische Anleitung für verschiedenste Lebenslagen und zeigt, wie man Situationen und Dinge aus einer ver-rückten Perspektive betrachten und so das Augenzwinkern in den Alltag zurückholen kann. So führt Straub vor Augen, dass alles „halb so schlimm, dafür doppelt so gut“ ist.

Sascha Straub, geboren in Heilbronn, studierte an der Hochschule Heilbronn. Schon früh wurde ihm als junger Schauspieler die Liebe für die Bühne mit auf den Weg gegeben; nach drei Kabarett-Soloprogrammen und unzähligen Moderationen ist er Gastgeber der Talkrunde „Heilbronn LIVE“. „Alles halb so schlimm, dafür doppelt so gut!“ ist sein erster Roman.