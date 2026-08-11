Sascha Vogel: Physik in Hollywood II

Wie kommen wir zurück in die Zukunft?

Zeitreisen, Multiversen und Weltuntergang: Hollywood liebt die großen physikalischen Ideen – und treibt sie bis an die Schmerzgrenze. In „Physik in Hollywood II“ nimmt Sascha Vogel die nächste Eskalationsstufe des filmischen Wahnsinns unter die Lupe. Was hat Interstellar mit echter Wissenschaft zu tun? Haben Indiana Jones und Doctor Strange etwas gemeinsam? Kann man in Tenet wirklich rückwärts durch die Zeit laufen? Und was ist eigentlich mit Star Wars los? Das Programm verbindet Wissenschaft mit Comedy: kurzweilig, anschaulich und mit einem sicheren Instinkt für die Stellen, an denen Hollywood am schönsten übertreibt. Mit viel Humor, pointierten Beispielen und überraschend klaren Erklärungen stellt sich Vogel den großen Fragen um Zeit, Raum und Universum – sowie allem, was Hollywood daraus macht. Über Wurmlöcher bis hin zu fliegenden Kühlschränken: Nichts ist zu absurd, um nicht ernsthaft untersucht zu werden. Auch wenn man Physik in der dritten Klasse abgewählt hat, bleibt alles verständlich, unterhaltsam und garantiert spoilergefährlich. Physik in Hollywood – Du wirst Filme danach anders schauen!