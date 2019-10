Sasquatch

Kafkaesque

Lunatic Man´s Dream

Entoria

Voll auf die Fresse und ohne Rücksicht auf Verluste: Gleich vier Metal-Bands gibt es am Samstag, 2. November, im Würzburger B-Hof aufs Trommelfell!

Unter dem Event-Namen „SasFest” haben es sich SASQUATCH aus Würzburg, KAFKAESQUE aus Nürnberg, LUNATIC MAN'S DREAM aus Pößneck und ENTORIA aus München zum Ziel gesetzt, die altehrwürdigen Mauern des Bechtolsheimer Hofs gewaltig zum Beben zu bringen.

Eines ist bereits jetzt so sicher wie das Amen in der Kirche: An diesem Abend werden keine Gefangenen gemacht! Messerscharfe Gitarren-Riffs, groovende Bass-Lines, apokalyptische Schlagzeug-Salven und sozialkritische Lyrics – das sind die Markenzeichen dieser vier ambitionierten Metal-Formationen.

Wer sich dieses Mosh-Spektakel entgehen lässt, dem ist nicht mehr zu helfen!

SASQUATCH

Death Metal, Würzburg

Website: www.bandsasquatch.de

Youtube: www.youtube.com/bandsasquatch

Facebook: www.facebook.com/bandsasquatch

Instagram: www.instagram.com/bandsasquatch

Twitter: www.twitter.com/bandsasquatch

KAFKAESQUE

Metal/ Crossover/ Djent, Nürnberg

Facebook: www.facebook.com/kafkaesqueband

Youtube: www.youtube.com/kafkaesqueofficial

Instagram: www.instagram.com/kafkaesque.band

Twitter: www.twitter.com/Kafkaesqueband

LUNATIC MAN´S DREAM

Modern Thrash Metal, Pößneck

Facebook: www.facebook.com/lunaticmansdreamofficial

Youtube: www.youtube.com/channel/UCaSOXDl_mIzsXtN3ZI0k3PA

ENTORIA

Melodic Death Metal/ Black Metal, München

Website: www.entoria.de

Facebook: www.facebook.com/entoria.metal

Youtube: www.youtube.com/channel/UC0qluYJ8ZwtrlPWIblvxL0w

Instagram: www.instagram.com/entoria_official