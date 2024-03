Sasha Marianna Salzmann, Ofer Waldman

Was ist übrig von alten Gewissheiten nach dem 7. Oktober, was hat Bestand im Strudel der Meinungen und Positionierungen? Unmittelbar nach dem Überfall der Hamas auf Israel beginnen Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman eine Korrespondenz über eine erschütterte Welt, die nun druckfrisch vorliegt unter dem Titel »Gleichzeit«. Ofer Waldman sitzt Shiva, geht auf Mahnwachen, hört auf die Klänge des Krieges. Sasha Marianna Salzmann sitzt am Mahnmal für die ermordeten Jüd:innen in Budapest, streitet sich in Wiener Kaffeehäusern und schaut dem Blaulicht der Polizeikonvois am Berliner Hermannplatz zu. Es entsteht ein Dialog, der immer mehr zum berührenden Dokument einer Freundschaft wird: Ich sehe dich, sagen diese Briefe, ich kann nichts tun, aber ich bin da. Sasha Marianna Salzmann ist Dramatiker:in, Romanautor:in und Essayist:in. Salzmanns Theaterstücke sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und werden international gespielt. Salzmanns Debüt »Außer sich« sowie auch der zweite Roman, »Im Menschen muss alles herrlich sein“, waren für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ofer Waldman, geboren in Jerusalem, zog 1999 als Mitglied des von Daniel Barenboim und Edward Said gegründeten West-Eastern Divan Orchestra nach Berlin. 2023 erschien sein literarisches Debüt »Singularkollektiv. Erzählungen«; er lebt als Autor und Journalist in Israel und Deutschland.