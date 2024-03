Allein die Covergestaltung sowie der Titel »Der Hausmann« machen neugierig auf Wlada Kolosowas aktuellen Roman. Nimmt man den Band zur Hand und beginnt zu blättern, fällt schnell auf, dass es sich hier nicht um einen formal konventionellen Roman handelt, sondern um etwas, das beim Lesen ganz gehörig Spaß verspricht. Hier kommen fünf Erzählstränge zusammen, die sich allesamt stilistisch und ästhetisch unterscheiden (letzteres hilft, damit keinerlei Verwirrung aufkommt): Ein Ich-Erzähler, ein Deutschlern-Tagebuch, Messenger-Nachrichten, ein Sparsam-Leben-Blog und eine Graphic Novel. Kurz gesagt: Was Wlada Kolosowa, 1987 in St. Petersburg geboren, kunstvoll zu einem Roman zusammengeschnürt hat, ist die Geschichte der Bewohner:innen eines heruntergekommenen Hauses in Randlage, die wunderbar beobachtet, skurril, anrührend und modern zugleich ist. »Ein Buch zum melancholischen Vergnügen ohne Illusionen über die Gegenwart«, wie Jens Dirksen in der WAZ schreibt. Wie sich das Schreiben an einem solchen Roman gestaltet, wie es sich von ihrer Arbeit als Redakteurin bei Zeit Online unterscheidet und noch vieles mehr, all das wird Wlada Kolosowa im Gespräch mit Ulrike Wörner erörtern.