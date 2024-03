Tanja Layerer, Thomas Vašek

Die Fortschritte der Künstlichen Intelligenz (KI) sind faszinierend und unheimlich zugleich. Das wirft grundlegende Fragen auf, die unser Verhältnis zu diesen Systemen betreffen, aber auch unser menschliches Selbstverständnis und unsere Stellung in der Welt: Denken ChatGPT & Co. wie wir oder ganz anders? In welchen Bereichen sind uns KI-Systeme bereits heute überlegen? Und müssen wir Angst haben vor einer Technologie, die schlauer ist als wir? Oder ist die Technologie gar der langersehnte Befreiungsschlag von der Mühsal der Arbeit? Im Gespräch beleuchten Thomas Vašek, Journalist und Co-Chefredakteur der Zeitschrift »human«, und Tanja Leyerer, Mitarbeiterin des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Institut für Robotik und Mechatronik und Mitglied des branchenübergreifenden Human-Friendly-Automation Netzwerks, den KI-Hype aus einer philosophisch-ganzheitlichen Sicht. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, was Intelligenz überhaupt ist, was natürliche und künstliche Intelligenz unterscheidet – und wie wir es schaffen können, unsere Menschlichkeit im KI-Zeitalter zu bewahren.