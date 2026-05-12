SaTaChaRu

Tanzparty

Pavillon Sindelfingen Calwer Str. 36 Sindelfingen

Lust, einmal wieder das Tanzbein zu schwingen? Und das in zwangloser Atmosphäre unter Gleichgesinnten? Dann seid Ihr bei SaTaChaRu richtig. Wie der Name schon sagt, legen wir den Schwerpunkt auf Lateinamerikanisches, können davon aber auch abweichen. Für den musikalischen Input sorgt Reimar am Mischpult.

Dazu gibts leckere Cocktails und beim, vor und nach dem Tanzen nette Gespräche. Worauf wartet Ihr noch? Kommen und mitmachen! Der Eintritt ist frei.

Info

Pavillon Sindelfingen
Pavillon Sindelfingen Calwer Str. 36 Sindelfingen
Freizeit & Erholung
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