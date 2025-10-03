SATARA-GIPSY MAFIA-BELLYACHER-BLIND YOUTH beim Festival

BLIND YOUTH ist eine fünfköpfige HC-Groove-Punk-Truppe, die ihr Dasein an den Ufern der Dill bei Herborn in Hessen fristet.

Geboren im Jahr 2016, wuchsen BLIND YOUTH in den Überresten ehemaliger Industriekomplexe auf und leben seitdem ein punkiges Leben in der Subkultur entlang der der A45.Die englischen und deutschen Texte erzählen von unserem Leben. Davon, wie wir versuchen, als Menschen mit Rechtspopulismus, Drogen- und Alkoholmissbrauch sowie Krieg und Krankheit klar zu kommen.

- BELLYACHER wurde 2020 gegründet und direkt erst einmal von der Pandemie ausgebremst. 2022 standen aber dann endlich die ersten Shows und die erste EP Veröffentlichungen zu Buche. Seitdem ist die Band unermüdlich im In- und Ausland unterwegs und durfte schon die Bühne mit Szenegrößen wie Strike Anywhere oder Samiam teilen. Nach einer 1,5-jährigen Auszeit melden sich Bellyacher nun zurück mit einer neuen EP und reichlich Motivation, ihre Songs auf die Bühnen der Welt zu bringen.

- GIPSY MAFIA steht für kompromisslosen Boom-Bap, präzise Reimtechnik und Texte mit Tiefgang. Ihre Songs erzählen von realen Erfahrungen, innerem Kampf und gesellschaftlichen Themen – immer ehrlich, nie gestellt. Mit einer Mischung aus poetischer Bildsprache, druckvollen Flows und unverwechselbarer Stimme schaffen sie Rap, der im Kopf bleibt und unter die Haut geht. Auf der Bühne liefern sie Energie, Präsenz und Leidenschaft, die das Publikum mitreißt.

-SATARA wurde 2024 von Gitarrist Mental Micky (Serbien) und Marky Flow (Deutschland) gegründet. Als Billy Ink (Griechenland) und Joe Clubber (Kroatien) dazu kamen war das internationale Quartett komplett. SATARA bezeichnen ihren Style als "Groove Hard Core". Im Januar 2025 wurde mit '"Clean Cut" ihr Debütalbum aufgenommen welches 10 energiegeladene Songs mit Einflüßen von Punk, Trashmetal und Rap enthält. Der Release des Albums wird im September 2025 via '"Geenger Records" auf LP zur Verfügung stehen.

- Afterparty mit DJ ULRICH WICKED