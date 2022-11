Satire, Spott – Blasphemie? Was darf die Kunst?

Kunst trifft Religion mit Museumspädagogin Judith Welsch-Körntgen, Kirchenrat i. R. Reinhard Lambert Auer und Pfarrer Eberhard Schwarz, Citykirchen Stuttgart. In karikierender Verzerrung zeigt George Grosz Straßenszenen, Bar- und Restaurantinterieurs, Kriegsversehrte, Prostituierte, Profiteure und korrupte Politiker. Bereits zu Lebzeiten ist er ein gefeierter Künstler, seine Ausstellungen sind gefragt aber er gerät auch immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Mehrfach steht der Künstler u.a. wegen »Angriffs auf die öffentliche Moral« oder »Gotteslästerung« vor Gericht. Was bewegt Grosz dazu, der sich als »irgendwie im humanistischen Geist aufgewachsen« beschreibt, zu solch schonungsloser Gesellschaftskritik? Was darf Kunst? Wie weit geht die Freiheit der Kunst? Fragen, die nicht nur damals, sondern auch heute noch aktuell sind.