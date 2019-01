Satria-Silat ist eine uralte, authentische und hocheffektive Kampfkunst. Sie um- fasst ein einzigartiges Yoga-System und einen traditionellen indonesischen Tanz. Satria-Silat ist ein ganz spezifischer Stil von Pencak Silat, der traditionellen indonesischen Selbstverteidigung.

Die Wurzeln liegen in der vedischen Kultur, daher fließen auch Energieübungen und therapeutische Anwendung in die Kampfkunst ein.Satria wird in drei Kategorien, die miteinander verbunden sind, gelehrt und praktiziert: Bela Diri (Selbst-Verteidigung), Kembangan (Blumentanz) und Yoga. Diese Kampfkunst zeichnet sich durch flüssige, schnelle und kraftvolle Bewegungen sowie einen mühelosen Höhen- bzw. Richtungswechsel aus. Jede Bewegung fließt nahtlos in die Nächste und erlaubt es so, sich fließend und schnell zu bewegen. – Satria hält körperlich und geistig fit und ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet.

