Seit über zwanzig Jahren sitzt Gerhard Czerner schon fest im Sattel seines Mountainbikes. Neben dem Biken sind die Berge seine zweite Leidenschaft.

Die Symbiose aus beiden führt ihn immer wieder dahin, wo meist nur Bergsteiger zu finden sind: zu den höchsten Bergen der Erde. In seinem Livevortrag „Sattelfest“ nimmt er die Zuschauenden mit zu den Bergriesen Afrikas, den heiligen Vulkanen in der Atacama Wüste Chiles und zum „Berg der Berge“, dem K2 in Pakistan. Den „Thronsaal der Berggötter“, wie der Concordia Platz auch genannt wird, haben nur wenige Menschen mit dem Mountainbike über den 5.600m „Gondogoro La“ erreicht.

In majestätischer Gebirgslandschaft erklettert er vereiste Steilwände und fährt an tosenden Gletscherbächen entlang. Er und sein Team nächtigen am Fuß des K2 und lernen neben einem von Vorurteilen geprägten Land auch ihre eigenen Grenzen kennen. In atemberaubenden Bildern und authentisch, humorvoll erzählten Geschichten teilt er seine Erlebnisse und Begegnungen in den entlegensten Ecken dieser Erde und lässt uns tief eintauchen und quasi gefühlt selbst mit auf Expedition gehen.