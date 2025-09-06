SATURDAY NIGHT FEVER – Das Kult-Musical

Eine unvergessliche Zeitreise in die 70er

Die Welt fühlt Disco! Der Kultfilm „Saturday Night Fever“ bewegt mit der mitreißenden Story über Tony Maneros Ausbruch aus dem armen Brooklyn hinein in das schillernde Nachtleben das Publikum über Generationen hinweg. Die legendären Welt-Hits der Bee Gees, Kool & The Gang oder The Trammps sorgen dabei als Platin-veredelter Soundtrack für die richtige Mischung aus Soul und Funk. Rhythmen der Disco-Ära wie „Night Fever“, „Stayin’ Alive“, „Disco Inferno“, „Jive Talking“ oder „How Deep Is Your Love“ brachten den Hüftschwung auf die Tanzfläche zurück. Jetzt erlebt dieser auf einer neuen Tour des Kult-Musicals 2025 sein Revival!

Schillernde Charaktere, treffender Zeitgeist

Mit einer aufregenden Neuinterpretation und spektakulären Choreografien versetzt das beliebte Musical die Discokugel in Rotation! „Saturday Night Fever“ beweist, dass packende Dramen voller Liebe, Eifersucht und Träume auf dem Disco-Parkett ausgetragen werden. Jeder Move gleicht einer Euphorie, die sich Beat für Beat auf das Publikum überträgt. Dabei werden alle Hits im englischen Original gesungen, die Dialoge sind in deutscher Sprache.

Bereit für die Nacht deines Lebens?

Das Publikum wird herzlich dazu eingeladen, Tony Manero bei seinem Streifzug durch die New Yorker Disco-Szene zu begleiten und spürt von der ersten bis zur letzten Note das „Saturday Night Fever“.

Story

Willkommen im Club „2001 Odyssey“! Wenn es Samstagnacht wird, betritt Disco-King Tony Manero die Tanzfläche. Während sein Leben von Montag bis Freitag trist und trüb verläuft, entflieht er am Wochenende an den Ort, an dem er die Welt vergisst – ins „2001 Odyssey“. Ein Tanzwettbewerb, bei dem er beweisen will, welches Potenzial in ihm steckt, soll die große Chance auf ein besseres Leben außerhalb von Brooklyn bieten. Der Traum eines Neuanfangs scheint zum Greifen nah, doch folgen die aufflammenden Gefühle zu seiner Tanzpartnerin Stephanie ihrem ganz eigenen Rhythmus…