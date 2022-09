Saturn und Jupiter - Giganten des Sonnensystems

Der Blick durch das Teleskop ist wahrscheinlich das beeindruckendste Erlebnis beim Besuch einer Sternwarte. In unseren öffentlichen Sternführungen erfahren Sie in einem Diavortrag oder anhand von Modellen, was es gerade am Himmel zu sehen gibt.

Anschließend geht es auf die eigentliche Sternwarte, wo bei bedecktem Himmel neben Heilbronner Sehenswürdigkeiten auch die Instrumente und der Hohlglobus, ein seltener Planetariumsvorläufer, gezeigt werden.

Bei klarem Himmel, also wenn Sie auch mit bloßem Auge Sterne sehen, werden die Teleskope in den Himmel gerichtet: Mond, Planeten, ferne Sternhaufen und Gasnebel sind dann die Beobachtungsobjekte – abhängig davon, welche Objekte sich gerade anbieten.

Die Führungen finden bei jedem Wetter statt und dauern etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Je nach Witterung sollten Sie angemessene Kleidung mitnehmen, da bei den Fernrohren Außentemperatur herrscht. Auch in Sommernächten kann es frisch werden. Der Blick auf die Sterne ist jedoch nur dann möglich, wenn keine Wolken den Blick auf die Sterne verbergen – kein Teleskop kann durch Wolken schauen.