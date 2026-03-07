In der zweiten Festspiel-Nacht laden die Ludwigsburger Schlossfestspiele zu einer Reise von Europa nach Südamerika ein – von der melancholischen Tiefe des portugiesischen Fado bis zur lebendigen Poesie der brasilianischen »Música Popular Brasileira«.

Die Sängerin Carminho gilt als die große Stimme ihres Landes. International als Verkörperung des portugiesischen Lebensgefühls, der »Saudade«, gefeiert, eröffnet sie den Abend mit Liedern voller Sehnsucht, Intensität und Lebensfreude. In ihren emotionalen Interpretationen verbindet sie Tradition und Gegenwart, Intimität und große Geste. Neben portugiesischer Folklore bringt sie auch spanische Einflüsse ein, ebenso offenbaren ihre Versionen von Klassikern der Bossa-Nova-Legende Tom Jobim oder Songs von Marisa Monte ihre tiefe Verbundenheit mit Brasilien. Inmitten dieser musikalischen Welten gestaltet Wanda Moretti mit ihrer Kompanie Il Posto einen atemberaubenden vertikalen Dialog zwischen Tanz und Architektur an der Fassade der Karlskaserne. Zum Finale lässt der brasilianische Singer-Songwriter Zé Ibarra – nominiert für den Latin Grammy 2025 – mit seiner warmen Stimme und feinem Gespür für Melodie und Rhythmus die Leichtigkeit Rios in den Festspielsommer einfließen.