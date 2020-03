× Erweitern SchwabenQuellen / Röpke Hochwertige Aufguss-Zutaten in einer Sauna

Los geht’s ab 13 Uhr mit einem verwöhnenden Fußbad in einem besonderen Sud aus Tee und Kräutern. Das warme Wasser sorgt für eine gleichmäßige und gute Durchblutung der Füße und erweiterte Blutgefäße im gesamten Körper. Weiter geht’s im Dampfbad Caldarium: Verwöhnen sie Ihr Gesicht mit einer pflegenden Avocado-Maske und Ihren Körper mit einem sanften Kaffee-Zucker-Peeling. Untermalt wird die genussvolle Atmosphäre von sanfter Kaffeehausmusik. In der Finnischen Sauna (90°) wird dann für Sie die besondere Duftreise "Ein Ausflug ins Allgäu" mit hochwertigen ätherischen Ölen zelebriert. Nach diesem Aufguss genießen Sie einen frisch zubereiteten Detox-Smoothie. Das Finale der Sauna-Kult-Tour bildet eine magische Klangschalen-Zeremonie in der Amazonas Sauna. Genießen Sie absolute Tiefenentspannung bei diesem Duft- und Klangerlebnis! Wie Sie sich einen der maximal 10 begehrten Plätze sichern, erfahren Sie auf kanto.de