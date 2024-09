Sauna Themenwoche

Packt eure Handtücher ein und begebt euch auf eine duftende Reise um die Welt – direkt in unserer Sauna!

Spannende, gebietsspezifische Aufgüsse erwarten euch:

Italienischer Aufguss: Erfrischender Duft nach Zitrone/LimoneBesonderheit: Selbstgemachte Zitronenlimonade danach - Spätsommergefühle in der Sauna

Asiatischer Aufguss: Beruhigender Duft von Ylang-Ylang und Zitrus Besonderheit: Fächeraufguss mit asiatischer Musik – Entspannung pur! Englischer Aufguss: Frischer Minzduft Besonderheiten: Aufguss mit Teekannen, dazu die Nationalhymne – God Save the King! Danach: Tee oder After Eight um 20 Uhr.

Nordischer Aufguss: Duft von Minzeholz und FichtennadelnBesonderheit: Wikinger-Helme, traditionelle Musik und ein Eisbonbon nach dem Aufguss

... und noch vieles mehr! Für das perfekte Ambiente sorgen Fahnenketten und Deko aus aller Welt – lasst euch überraschen!