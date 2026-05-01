Saunaabend im ThermalBad Überkingen

Eine Reise durch die Natur und zurück zum Ursprung

Erleben Sie einen besonderen Saunaabend im Thermalbad, geprägt von Ruhe, Klarheit und natürlichen Elementen.

Im Mittelpunkt stehen natürliche Aufgüsse mit rein ätherischen Ölen, die in Zusammenarbeit mit der Firma RBM Natur Sauna & Wellness durchgeführt werden. Die sorgfältig abgestimmten Anwendungen schaffen ein intensives und zugleich beruhigendes Saunaerlebnis.

Begleitet wird der Abend von Klangschalen und Meditation in der Bio-Aroma-Sauna, die Raum für Entspannung und innere Balance eröffnen.

Ergänzend erwarten Sie Salzpeelings, Räucherrituale sowie eine Auswahl an Tees und Obstplatten, vorbereitet durch den Förderverein Pro Thermalbad.

Ein Abend, der die Kraft der Natur spürbar macht und bewusst zur Ruhe führt.

Freitag, 15. Mai 2026 | 18:00 – 23:00 Uhr

Eintrittspreis: 20 € ( 13€ Eintritt Thermalbad+ 7€ Sauna)

An diesem Abend gelten keine Gutscheine, kein WellPass und kein Feierabendtarif