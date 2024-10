Thermencup in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Am 20. und 21. November findet in der Thermen & Badewelt Sinsheim der "Thermencup" statt. Unsere besten Showaufgießer messen sich bei diesem Event in einem spannenden Wettbewerb und zeigen ihr Können.

In unserer Eventsauna "Euphoria" zeigen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr Können in jeweils drei Aufgussrunden. Dabei werden neben der Aufgussperformance auch die Hitzesteigerung im Aufguss von einer unabhängigen Jury bewertet. Und auch du als Gast kannst für deinen Lieblingsaufguss mittels Lautstärkemessung beim Applaus abstimmen.

Erlebe zwei Tage voller Abwechslung, Spannung und toller Showaufgüssen.

Alle Aufgüsse im Rahmen des Thermencups sind im Eintrittspreis der Vitaltherme & Sauna inbegriffen.