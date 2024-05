Acoustic Summer in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Freuen Sie sich auch in diesem Jahr auf unseren "Acoustic Summer" am Paradise Beach.

Immer dienstags ab 16:00 Uhr können Sie bei akustischer Musik an unserem herrlichen Sandstrand den Tag ganz entspannt ausklingen lassen.

Sonne im Gesicht, Füße im Sand, ein leckerer Cocktail und entspannte Musik - das perfekte Urlaubsfeeling unter Palmen. Freuen Sie sich schon jetzt auf sommerliche Gitarrenklänge von "listen2neo" & Friends, so sind Südseegefühle an unserem Paradise Beach garantiert.

Ob in unserem erfrischenden Außenpool, auf einer bequemen Hängematte oder mit einem Cocktail an der Strand-Bar – so fühlt sich ein strahlender Sommertag an.

Unser Acoustic Summer findet jeden Dienstag von Juni bis August statt.

Bei schlechtem Wetter findet der Acoustic Summer im Palmenparadies statt.