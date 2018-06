× Erweitern Foto: Murat Aslan Savas und Sido spielen am 5. Juli 2018 beim zweiten Mercedes-Benz Konzertsommer. Credit: Murat Aslan.

Wenn sich die zwei größten deutschen Rap-Giganten dazu entschließen, ein gemeinsames Album zu kreieren, mit dem sie dann direkt auf Platz 1 der deutschen und österreichischen Album-Charts einsteigen, eine jetzt schon fast ausverkaufte Tour im Januar 2018 gemeinsam meistern, dann ist es auch ganz klar, dass diese beiden den Sommer 2018 aufmischen!

Es ist die Hip-Hop-Sensationsnews, die sich wie ein Fegefeuer ausbreitet und somit zum Thema Nr. 1 wird, als SAVAS & SIDO beim Splash! 2017 bekannt geben, dass sie das gemeinsame Album ROYAL BUNKER veröffentlichen.

Sie sind die weißen Haie des deutschen Raps, die die "Nahrungskette" anführen, die Urgesteine, die neue Maßstäbe setzen und live einfach unantastbar sind. Hier ist purer Rap garantiert.

Nicht nur bei den größten und wichtigsten Hip-Hop Festivals werden SAVAS & SIDO Headliner sein, darüber hinaus wird die ROYAL BUNKER TOUR mit exklusiven Shows verlängert.

Kostenfreier Eintritt in das Mercedes-Benz Museum bei Vorlage des Konzerttickets vom 05.07. - 08.07.2018, vor und nach dem Konzertsommer 25% Rabatt auf den Eintrittspreis.

Das Konzert von SAVAS & SIDO im Rahmen des Konzertsommers 2018 am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH in Zusammenarbeit mit Four Artists GmbH und 0711 Livecom GmbH.