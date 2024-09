Save the date: Climathon Reutlingen

Ein Climathon ist eine Art Wettbewerb, ähnlich einem Hackathon, bei dem interdisziplinäre Teams aus Expert*innen, Unternehmer*innen, Studierenden, Schüler*innen und Gemeinnützigen Organisationen zusammenkommen, um innovative Ideen zu entwickeln, die dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen. Es ist ein städtebasiertes Programm der EU Climate-KIC Agentur und wird unterstützt vom globalen Climathon Team.

Auch hier bei uns in Reutlingen wollen wir beim 3. Reutlinger Climathon Menschen zusammenbringen, um lokale Ideen für mehr Klimaschutz entwickeln zu können, zeitgleich mit Menschen in hunderten Städten weltweit für mehr Klimaschutz Vorort.

Warum?

Bis 2050 werden mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Unser Zuhause ist der Ort, an dem es zählt. Echte Veränderungen werden in den Gemeinden und Städten herbeigeführt, in denen wir jeden Tag leben.

Wie?

Menschen auf der ganzen Welt treffen sich in ihren Städten zum Global Climathon, um zusammenzuarbeiten und um gemeinsam Ideen zu entwickeln, die lokale Klimaherausforderungen angehen.

Was?

Das Herzstück des Climathon-Programms ist ein 24-stündiger Ideenmarathon, der von lokalen Organisatoren in Verbindung mit der Stadt und dem Landkreis Reutlingen durchgeführt wird.

Wer?

Alle, die sich für Klimaschutz interessieren:

Egal, ob Expert*innen, Unternehmer*innen, Studierende, Schüler*innen oder Gemeinnützige Organisationen