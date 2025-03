Save the Date - Nacht der Bibliotheken

Die Stadtbücherei Gaildorf nimmt von 18 bis 22 Uhr an der 1. bundesweiten „Nacht der Bibliotheken“ teil. Zur Premiere in Deutschland öffnen viele Bibliotheken an diesem Abend ihre Türen bis in die Abendstunden.

Stammkunden und neugierige Besucherinnen und Besucher sind zu einem abwechslungsreichen Programm herzlich eingeladen. Gemeinderat Tilmann Leidig kommt mit einem Huhn vorbei und liest ab 18.30 Uhr eine Gute-Nacht-Geschichte für Nachteulen ab 4. In den späten Abendstunden lässt es sich entspannt durch die Regal streifen und neuen Lesestoff auszuleihen oder für kleines Geld eine Mysterybox zu erwerben. Kleine Bastelfans sind eingeladen ein eigenes Kunstwerk herzustellen. Ein Oster-Tauschtisch wartet auf ausgemusterte Ostereier, Hasen, Küken und andere Frühlingsdekorationen und manch Kinderherz wird höherschlagen, denn die Stadtbücherei lädt ein zur Kuscheltierübernachtung. Was passiert in der Bibliothek, wenn die Lichter aus- und die Bibliothekarinnen nach Hause gehen? Die Kuscheltiere können das herausfinden, denn sie dürfen in der Stadtbücherei übernachten.