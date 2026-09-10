Save the Date: Start der „Göppinger Gespräche“

Was macht Göppingen eigentlich aus? Welche Schicksale, Entwicklungen und Geschichten stecken in unserer Stadt, und wer sind die Menschen, die unser Zusammenleben prägen?

Die Volkshochschule Göppingen und Schurwald lädt zu einem ganz neuen, offenen Veranstaltungsformat ein, bei dem das echte Göppinger Lebensgefühl im Mittelpunkt steht.

Die „Göppinger Gespräche“ bieten eine Bühne für die Vielfalt unserer Stadt – völlig los gelöst vom tagesaktuellen Geschehen. In einer lockeren Talkrunde blicken wir gemeinsam auf die Identität, die Traditionen und das Lebensgefühl Göppingens. Wir sprechen ganz persönlich mit interessanten Gästen über Themen, die uns alle verbinden, und beleuchten spannende Hintergründe, die unsere Stadt so besonders machen. Dabei stehen die Menschen im Mittelpunkt. Seien Sie gespannt auf Facetten aus Sport, Kultur, dem Stadtleben und so manche Göppinger Kuriosität. Es geht um das was uns verbindet, nicht was uns vielleicht trennt.

Durch die Abende führen VHS-Leiter Jürgen Morasch und Till Herwig – Autor, Entdecker, Stadtrat und über 30 Jahre selbständiger Buchhändler in Göppingen. Sie begrüßen interessante Göppinger Gäste, kitzeln spannende Anekdoten hervor und sorgen für einen unterhaltsamen Austausch auf Augenhöhe.

Die Premieren-Termine – bitte jetzt schon im Kalender vormerken:

1. Termin: Freitag, 09. Oktober 2026

2. Termin: Donnerstag, 03. Dezember 2026

So bleiben Sie auf dem Laufenden: Die jeweiligen Themenschwerpunkte der Abende, die geladenen Gäste und alle Details erfahren Sie rechtzeitig in der Neuen Württembergischen Zeitung (NWZ) sowie über die Kanäle der VHS. Merken Sie sich die Termine vor und freuen Sie sich auf spannende Einblicke in unsere Stadt!

Ab 18:30 Come-Together