Save the Date

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Sonja Alhäuser. Bankett für Göppingen

Kunsthalle Göppingen Marstallstraße 55, 73033 Göppingen

Das Bankett lädt zum Essen und Teilhaben ein und ist ausschließlich an diesem Tag zu sehen.

Grußwort:

Johannes Heberle, Erster Bürgermeister Stadt Göppingen

Einführung in die Ausstellung:

Dr. Melanie Ardjah, Direktorin Kunsthalle Göppingen

Veronika Adam, Leitung Kunstvermittlung Kunsthalle Göppingen

Ohne Anmeldung und kostenfrei!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Monninger Federn, Lauterstein

Mink Bürsten, Göppingen

Info

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Kunsthalle Göppingen Marstallstraße 55, 73033 Göppingen
Kunst & Ausstellungen

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