Save the Date

Das Bankett lädt zum Essen und Teilhaben ein und ist ausschließlich an diesem Tag zu sehen.
Grußwort:
Johannes Heberle, Erster Bürgermeister Stadt Göppingen
Einführung in die Ausstellung:
Dr. Melanie Ardjah, Direktorin Kunsthalle Göppingen
Veronika Adam, Leitung Kunstvermittlung Kunsthalle Göppingen
Ohne Anmeldung und kostenfrei!
Mit freundlicher Unterstützung von:
Monninger Federn, Lauterstein
Mink Bürsten, Göppingen
Info
Kunsthalle Göppingen Marstallstraße 55, 73033 Göppingen
Kunst & Ausstellungen