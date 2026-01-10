Save the Date

Das Bankett lädt zum Essen und Teilhaben ein und ist ausschließlich an diesem Tag zu sehen.

Grußwort:

Johannes Heberle, Erster Bürgermeister Stadt Göppingen

Einführung in die Ausstellung:

Dr. Melanie Ardjah, Direktorin Kunsthalle Göppingen

Veronika Adam, Leitung Kunstvermittlung Kunsthalle Göppingen

Ohne Anmeldung und kostenfrei!

Mit freundlicher Unterstützung von:

Monninger Federn, Lauterstein

Mink Bürsten, Göppingen