Sax n`Strings

Aus einer 7-köpfigen Band heraus, starteten die zwei Männer ein musikalisches Projekt mit außergewöhnlicher Instrumenten-Paarung. Matzes eingängige Stimme begleitet er selbst an der Gitarre und Mauri unterstreicht das Ganze mit seinem gefühlvollen Saxophon-Spiel, das Gänsehaut-Feeling garantiert. Lasst euch entführen in einen Mix verschiedenster Cover-Songs der 70er, 80er und 90er Jahre. Speziell für diese Instrumenten-Kombination neu arrangiert, basteln die beiden an Songs von z.B. Bob Marley, Pink Floyd, Eric Clapton oder Bob Seeger, Joe Cocker, M.M. Westernhagen, Box Tops, Garth Brooks, Johnny Cash, u.v.m.