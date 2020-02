× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Für diesen Abend voll leidenschaftlichem Jazz hätten sich viele Titel angeboten... zum Beispiel auch Beck4Bex oder Bex4Beck.

Aber wie auch immer: Wenn die Eltinger Kirchenband Mike'sBex um den Pfarrer und Pianisten Dennis Müller auf den Landesjazzpreisträger Christoph Beck am Saxophon trifft, entsteht auf jeden Fall eine hochenergetische Mischung mit Explosivpotenzial!

Anlass des Konzerts ist der jährliche Jubiläumsabend der gemeinsamen Stiftung Stadtkirche Leonberg und Michaelskirche Eltingen, den die Stiftung gerne mit musikalischen Specials besetzt, die so in Leonberg nur selten zu hören sind. Deshalb finden Sie vor Ort nicht nur zwei Stunden Musik voller Saft und Kraft, sondern auch Infos und kompetente Ansprechpartner rund um die Stiftung.

Christoph Beck ist in Leonberg kein Unbekannter, er unterrichtet an der hiesigen Jugendmusikschule. Er gehört zu den stärksten deutschen Jung-Jazzern und hat - obwohl gerade mal gut über 30 Jahre alt - eine beeindruckende musikalische Vita, zuletzt gekrönt vom baden-württembergischen Landesjazzpreis. Als freischaffender Musiker konzertiert Christoph Beck regelmäßig mit der Tobias Becker Bigband, den Hot Damn Horns, dem Slavko Benic Orkestr, der SWR4 sowie SWR1 Band, eigenen Ensembles wie Das letzte Känguru, Christoph Beck Quartet und TARTAROS, zahlreichen Bigbands (SWR Bigband, NDR Bigband, Eberhard Budziat Bigband Project, Stuttgart Jazz Orchestra, Jazz Factory Orchestra, Alexander Bühl Concert Jazz Band, Sunday Night Orchestra u.a.), diversen Jazz und Popularmusik Projekten, und in verschiedenen Theater- und Musicalproduktionen (u.a. Westside Story, Chicago, La Cage Aux Folles, Bodyguard, Rocky, Linie1, Faust, Was ihr wollt, Happy End, Hair u.a.).

Dennis Müller steht neben seiner Tätigkeit als Pfarrer in Eltingen mit dem zweiten Standbein mitten in der Musik, vor allem im Jazz. Er konzertiert regelmäßig mit verschiedenen Ensembles und gibt auch solistische, sehr stark von der Improvisation geprägte Klavierabende.

MikesBex - das ist die Abkürzung von St. Michaels Band Explosion und deutet sowohl auf die Heimat der Band hin (Michaelskirche in Eltingen) als auch auf den musikalischen Charakter: Lebendig, leidenschaftlich, experimentierfreudig. Rund um Dennis Müller hat sich damit eine Band gebildet, die regelmäßig in Eltinger Gottesdiensten und bei festlichen Anlässen spielt als auch zwei große eigenständige Konzerte pro Jahr auf die Beine stellt.