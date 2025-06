15 Saxophone. Ganz klassisch?! "Tänzelnd" mit dem Tübinger Saxophon-Ensemble.

Musik, die in die Beine geht, und Melodien, die das Herz bewegen – das Tübinger Saxophon-Ensemble präsentiert sein neues Programm „Tänzelnd“! Mit warmen Saxophonklängen und virtuosem Zusammenspiel verwandelt das Ensemble die Christuskirche in Kirchheim am 26. Juli um 19:00 in eine Tanzfläche der Klänge.

Das neue Programm „Tänzelnd“ wirbelt durch die Musikgeschichte – von Füßen, die über die Orgelpedale in Bachs Toccata und Fuge in d-Moll gleiten, bis zu den kraftvollen, stampfenden Rhythmen aus Béla Bartóks Rumänischen Tänzen. Slawische Volkstänze von Antonín Dvořák treffen auf die spanischen Tänze aus Bizets Carmen.

Gegründet von ehemaligen Schülern der renommierten Saxophonistin Carina Rascher, bewahrt das Ensemble den ursprünglichen Klang des Instruments. Mit Saxophonen von Sopran bis Bass werden barocke Kammermusikstücke genauso wie orchestrale Symphonien interpretiert.