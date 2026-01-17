In vielen Ländern und auf unzähligen Bühnen der Welt hat das Quintessence Saxophone Quintet sein Publikum zu Beifallsstürmen hingerissen. Die Weltklassemusiker erweitern klassische Musik um eine ganz neue und großartige Dimension, durch die Ohren der Gegenwart neu gehört und mit Elementen des Jazz gewendet. Virtuosität, Einmaligkeit im Klang, energetisches Spiel und die unverwechselbare Bühnenpräsenz füllen inzwischen nicht nur dreizehn Alben und 4 DVDs, sondern begründen vor allem den überragenden Live-Erfolg von Amerika bis Asien: In den dreißig Jahren Bandgeschichte wurde das Quintett zu einem der erfolgreichsten Saxophonensembles überhaupt. Nach seinen großen Erfolgsprogrammen unter anderem zu Bach, Beethoven und Tschaikowsky wagt das Ensemble einen weiteren musikalischen Brückenschlag und präsentiert 2025 sein neues Meisterwerk: "a cinematic suite". Auf dem Programm stehen Klassiker etwa von John Williams oder Ennio Morricone, aber auch ein paar weniger prominente Perlen der Filmmusikgeschichte, allerdings ganz neu arrangiert im typischen Quintessence-Stil und damit frisch belebt zu einer unvergleichlichen cineastischen Reise. Die Musiker Uli Lettermann (Sopransaxophon, Arrangement), Jonas Buschsieweke (Altsaxophon), Thorsten Floth (Tenorsaxophon), Roland Danyi (Tenorsaxophon) und Anatole Gomersall (Baritonsaxophon) formen ein virtuoses Ensemble, das sich jenseits so oft gehörter Kammermusik- und Jazzklängen bewegt. Ihre Leidenschaft für die Musik und das Saxophon machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Quintessence Saxophone Quintet bietet nicht weniger als die Quintessenz der Musik und ein nachhaltiges Konzerterlebnis.