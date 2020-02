Durch die Welt, durch das All, über die Tanzfläche – direkt in die Beine: Straight from dog space floaten Say Yes Dog mit ihrem neuen Album VOYAGE auf die Bühne und nehmen uns mit auf ihre ganz eigene musikalische Reise!

Nicht nur musikalisch, auch thematisch vermischen sich auf VOYAGE viele faszinierende Aspekte zu einem kosmischen Ganzen: die Pause seit ihrem Debütalbum, die mit Reisen gefüllte Zwischenzeit, das Heranwagen an ein neues musikalisches Universum.

Mit schwebender Leichtigkeit, treibenden Hooks und melodischen Höhenflügen zeigt das deutschluxemburgische Trio die musikalische Weiterentwicklung ihres brillanten Elektro-Pops. Dank verstärkt analogem Sound und 80ies Space Nostalgia präsentieren sie Songs, die wärmer, direkter, atmosphärischer und irgendwie auch reifer klingen und gleichzeitig nah dran an der ungezügelttanzbaren Tradition ihrer EP A FRIEND und des Debütalbums PLASTIC LOVE bleiben. Next stop: the moon.