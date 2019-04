Die Hunde bellen wieder: Say Yes Dog sind zurück! Nach drei Jahren ohne Veröffentlichung hat sich die Zeit des Wartens mehr als gelohnt. Mit schwebender Leichtigkeit, treibenden Hooks und melodischen Höhenflügen zeigt das deutsch-luxemburgische Trio die musikalische Weiterentwicklung ihres brillanten Elektro-Pops. Bereit für die nächste Runde und straight from dog space floaten sie direkt zu uns auf die Bühne, um die neuen Songs in kleinem Rahmen live zu präsentieren und die Vorfreude auf das im Mai erscheinende zweite Album anzuheizen.Vor dem Konzert ab 16 Uhr SUNDAY HANGOUT in unserem Hof mit DJs, Kaffeemobil und Rainbow Cake!VOYAGEDurch die Welt, durch das All, über die Tanzfläche – direkt in die Beine: Das zweite Album von Say Yes Dog bringt das deutsch-luxemburgische Trio in höhere Sphären! Nicht nur musikalisch, auch thematisch vermischen sich auf VOYAGE viele faszinierende Aspekte zu einem kosmischen Ganzen: die Pause seit ihrem Debütalbum, die mit Reisen gefüllte Zwischenzeit, das Heranwagen an ein neues musikalisches Universum. Dank verstärkt analogem Sound und 80ies Space Nostalgia präsentieren sie Songs, die wärmer, direkter, atmosphärischer und irgendwie auch reifer klingen und gleichzeitig nah dran an der ungezügelt-tanzbaren Tradition ihrer EP A FRIEND und des Debütalbums PLASTIC LOVE bleiben.Viel ist passiert, seitdem Say Yes Dog erstmals als der Elektro-Pop-Geheimtipp gehandelt wurden und als Luxemburgs Export-Künstler abräumten. Es folgten Einladungen auf Festivals nach Indien, Korea oder Vietnam und die Band packte ihre Koffer: Auf der Suche nach seltenen Synthesizern trafen sie den ehrwürdigen Mister Kobayashi in Japan, durchquerten die goldenen Opiumfelder, den Krokodilsee und den Dschungel Vietnams und erhielten eine Audienz beim King of Accra in Ghana, die beinahe im Gefängnis endete. In der Wüste von Rajasthan schlürften sie Drinks mit einem Prinzen und in Seoul verloren sie sich auf der Suche nach Tarantinos Lieblingsbar. Was wie ein Plot aus einem Abenteuerfilm klingt, haben Aaron, Pascal und Paul wirklich erlebt und in ihr neues Album miteinfließen lassen: VOYAGE heißt dieses treffenderweise und ist einerseits inspiriert durch die unvergesslichen Reisen und Geschichten, die die drei Bandmitglieder in den letzten Jahren miteinander erlebt haben. Andererseits bezieht sich der Titel auf die große Begeisterung für die 80er Space Nostalgia Ästhetik, die sie auf VOYAGE durch einen klaren Synthwave Sound und spannende kosmische Analogien musikalisch und thematisch miteinfließen lassen.So entsteht ein sehr aufgeräumtes, minimalistisches und ehrliches Album, was auch die Kernaussage von VOYAGE auf den Punkt bringt: Say Yes Dog sind weit gereist, weit gekommen – und jetzt genau da, wo sie sein sollten. In ihrer eigenen Galaxie des kunstvollen, herzwärmenden Elektro-Pops mit punktuellen Twists und ganz viel musikalischer Weitsicht.VOYAGE ist eine meisterhafte Weiterentwicklung des bisherigen Sounds von Say Yes Dog, dessen volle Energie sich am besten live erleben lässt.