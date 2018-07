SBO - Slavko-Benic-Orkestr

Bigfunk Latin JazzSBO ist eine der heißesten Fusion-Bands, die derzeit im deutschsprachigen Raum zu finden ist. Die 9-köpfige Truppe setzt dem so angesagten leisen Jazz-Trio-Sound einen absolut unzeitgeistigen, aber fulminanten und energiegeladenen Mix aus Funk, Latin und Jazz entgegen. Funk wird zu Bigfunk, absolut undeutsch und mit viel Reminiszenzen an die 80er und 90er Jahre! Zeit zum Luft holen bleibt beim Hören nicht – weder auf CD noch Live!Wieland Braunschweiger (dr), Eberhard Budziat (tb), Chris Mück (tp), Christoph Beck (ts), Andreas Francke (as), Michael Friedinger (p), Andreas Renz (b), Konrad Wiemann (perc), Marcus Halver (g).