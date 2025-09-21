Scaena Corpus - Mann und Puppe nehmen Maß

Figurentheater.

Körperbilder, Selbstwahrnehmung, Schönheitsideale plagen ihn – den Körper der auf die Bühne will. Wie dem Blick des Publikums standhalten? Wie mit dem eigenen Körper umgehen? Angelegt als Puppen-Spiegel-Figurenspiel beginnt eine Erforschung der Eigen- und Fremdwahrnehmung: Ein Spiel über Körperbilder und -ideale, ein Versuch, das Erwartete zu durchbrechen, um sich selbst frei und vollkommen zu fühlen. Ein Schritt, eine Reise, eine Ermutigung. Die beeindruckende Inszenierung entstand im Studiengang Figurentheater an der HMDK Stuttgart und wurde 2023 mit dem Fritz Wortelmann Preis ausgezeichnet. Ab 14 Jahren.