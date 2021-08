Scala FreitagNacht! - The Pinstripes

The Pinstripes – unser Rockabilly-Lokalmatador aus Ludwigsburg. Langjährige Freundschaft und diverse gemeinsame musikalische Projekte in der Vergangenheit schweißen dieses Band-Trio seit Ende 2001 zusammen. Ihr spezieller Sound ist auf eine über 25 jährige musikalische Bühnenerfahrung und die dadurch gesammelten verschiedenen Stile zurückzuführen. Im Programm der Band finden sich vermehrt eigene Kompositionen bis hin zu modernen Coverversionen wie z.B. Jimy Hendrix (Voodoo Child), AC/DC (Whole lotta Rosie), Motorhead (Ace of Spades), Chris Rea (Road to hell), Misfits (Dig up her Bones), Metallica (Nothing Else Matters) wieder, welche in ihrem eigenen „Kick-Ass Rockabilly-Style“ dargebracht werden. Diese Band überzeugt nicht nur durch ihr musikalisches Können, sondern auch durch ihre abwechslungsreiche und schweißtreibende Bühnenshow – they keep Rock´n Roll alive!