Scala Gaming Day mit Mario Kart Turnier

Am 02. November 2025 verwandelt sich das Scala in ein Gamer-Paradies!

Beim Scala Gaming Day erwartet euch ein riesiges Mario Kart Turnier mit 128 Teilnehmenden – Adrenalin pur, wenn die Rennen live auf unserer Kinoleinwand gezeigt werden! Erlebt mit, wie sich die besten Fahrerinnen und Fahrer in packenden Duellen messen und die Zuschauer im Veranstaltungssaal mitfiebern.

Freut euch des Weiteren auf zahlreiche Anspielstationen mit der Nintendo Switch und der neuen Switch 2, an denen ihr aktuelle Hits wie Donkey Kong Bananza, Mario Party Jamboree, Kirby und das vergessene Land und weitere Highlights ausprobieren könnt.

Wir sind froh den Lehrer und Autor Mark Wamsler vor Ort begrüßen zu dürfen, der uns ein bisschen was Pädagogisches zu Videospielen und dem Zugang dazu erzählen wird.

Also kommt vorbei, denn es wird viel zu erleben und entdecken geben. Wir freuen uns auf euch!