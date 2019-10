Scala & Kolacny Brothers: Tour 2019

Was haben Lena, Laura und Lisa gemeinsam? Alle drei sind Titel, die bei der Mädchennamentour des Mädchenchors Scala auf bezaubernde Weise vorgetragen werden. 2019 ist es dann soweit: Die internationale Version der belgischen Mädchennamentournee von Scala & Kolacny Brothers kommt nach Deutschland.

Mit ihren stimmungsvollen Bearbeitungen von Rockklassikern, Indie-Songs und eigens für den Chor entworfenen Videoprojektionen und Lichtshows wird jede einzelne Aufführung von Scala & Kolacny Brothers zu einem außergewöhnlichen Multimedia-Ereignis.

Im Programm werden auf kreative Weise Klassiker von Künstlern neu aufbereitet, in deren Titeln Namen von Frauen oder Mädchen vorkommen. Besucher dürfen sich zusätzlich auch auf, eigens für den Chor verfasste, Originale freuen, die aus der Feder von Stijn und Steven Kolacny stammen.

Am 21.11.2019 macht die Tour Halt in Stuttgart und Gäste können einen Chor bestaunen, dessen Musik in weltweit bekannten Serien, wie „Die Simpsons“ und „Downton Abbey“, zu hören ist. Internationalen Ruhm erlangte ihre Version von Radiohead’s Klassiker „Creep“, der im Trailer zu „The Social Network“ zu hören ist.

In Deutschland konnte der Chor vor allem dank des einzigartigen Covers von MIA’s Song „Hungriges Herz“ eine große Fangemeinde aufbauen. Die spannenden Arrangements und der himmlische Gesang von Scala & Kolacny Brothers werden den Zuhörern bestimmt den ein oder anderen wohligen Schauer über den Rücken jagen.