Scala Rock’n’Roll Gala

Zum Abschluss der Jazztage 2018 veranstalten wir ein besonderes Highlight.

Ein Abend zum Tanzen, Feiern und Singen. Eine Art „Tanz im Scala“ Spezial mit Musik aus den Bereichen Rock´n Roll und Swing. Eine bunte Mischung aus Live Bands und DJ Sets wird bis spät in die Nacht die Menge toben lassen.

Mit dabei: Ray Collins´ HOT-CLUB, welche seit fast 20 Jahren ein wichtiger Teil der internationalen Swing und Rock´n´Roll Szene sind. Sie haben acht Alben veröffentlicht, hatten Gastauftritte in drei Kinofilmen und haben in über 30 Ländern gespielt, von Moskau bis Las Vegas. Ihr Markenzeichen ist eine ziemlich lebendige Bühnenpräsenz. Aber letztlich sind es wohl die Songs, die dem HOT-CLUB eine dauerhafte, internationale Anerkennung beschert haben. Mit Liedern wie High Life, Barefoot oder Bye Bye Paris haben sie ihre eignen Klassiker geschaffen. Mit ihrem letzten Album 1 To 5 Jive sind jetzt sie zurück in ihrer 9-Mann-Besetzung.

Den Abend eröffnen werden Ray Black & The Flying Carpets. Ray Black widmen sich ganz dem rohen und ehrlichen Sound des frühen Rockabilly. Diese Jungs sprühen vor Energie, wenn sie Garage-Songs aus den 60er Jahren spielen und diese im eigenen Stil interpretieren. Wirklich authentischer Rockabilly-Sound vom Feinsten!

Der Abend wird abgerundet durch DJ Sets von Duke JensOmatic (Club Miaow!/Stuttgart) und Shakin‘ Casi (Salon Noir/Leipzig).