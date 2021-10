Im November 2021 findet die dritte Rock´n´Roll Gala im Scala statt. Einmal mehr wird die wohl hottestete Jump Blues Band Europas das Scala in die Zeit des Rock´n‘Roll und Swing reißen. Auch an diesem Abend wird das Scala neben Ray Collins Hot Club weitere Künstler vorstellen und einen Tanzkurs anbieten. Nähere Infos folgen in den nächsten Wochen…

Präsentiert von Tanz im Scala und Club Miaow!

Details: Teilbestuhlt (keine Sitzplatzgarantie)

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr