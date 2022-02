Scala Rock 'n' Roll Gala

Mit Ray Collins' Hot-Club, The Booze Bombs und vielen mehr....

Bei dritten Rock´n´Roll Gala im Scala wird die wohl hottestete Jump Blues Band Europas einmal mehr das Scala in die Zeit des Rock´n‘Roll und Swing reißen. Auch an diesem Abend wird das Scala neben Ray Collins Hot Club und The Booze Bombs weitere Künstler vorstellen und einen Tanzkurs anbieten.

Präsentiert von Tanz im Scala und Club Miaow!

Oliver Lozano

Der Frontmann der legendären Don Lozano & the Booze Bandits vereint Rock’n’Roll, Blues und Boogie Woogie in seinem Spiel. Im Stile von Johnny Johnson, Jerry Lee Lewis und Mike Sanchez spielt er die Rocket 88’s mal wild, mal leicht, mal traurig, mal frech. Er ist auf der Bühne seit seinem sechsten Lebensjahr und unterhält sein Publikum erstklassig.

Ray Collins´ Hot-Club sind seit fast 20 Jahren ein wichtiger Teil der internationalen Swing und Rock´n´Roll Szene. Sie haben acht Alben veröffentlicht, hatten Gastauftritte in drei Kinofilmen und haben in über 30 Ländern gespielt, von Moskau bis Las Vegas. Ihr Markenzeichen ist eine ziemlich lebendige Bühnenpräsenz. Aber letztlich sind es wohl die Songs, die dem HOT-CLUB eine dauerhafte, internationale Anerkennung beschert haben. Mit Liedern wie High Life, Barefoot oder Bye Bye Paris haben sie ihre eignen Klassiker geschaffen. Mit ihrem letzten Album 1 To 5 Jive sind jetzt sie zurück in ihrer 9 Mann Besetzung.

1950er – irgendwo im fernen Amerika wurde von jungen Musikern eine neue Stilrichtung des Rock ’n’ Roll geboren »Rockabilly«.

2003 – irgendwo in Deutschland, genauer gesagt in Calw im Nordschwarzwald wird für vier Vollblutmusiker Rockabilly zum Musik- und Lebensstil »The Booze Bombs« are born 100% Black Forest Rockabilly!

In der Besetzung mit Lucky Steve McBread (Gesang/Gitarre), Frank Martinez (Kontrabass) und Rockin‘ Bende (Schlagzeug) stehen 3 Männer auf der Bühne, jeder mit langjähriger Erfahrung. Das Quartett wird durch die stimmgewaltige »Schwarzwald-Röhre« Annie Leopardo vervollständigt, die so manches Männerherz höher schlagen lässt.

Ihre Leidenschaft für die Musik der 50er-Jahre brachte die vier zusammen. Seit ihrer Gründung präsentiert die in Deutschland und im Ausland bekannte und gefeierte Rockabilly-Band »The Booze Bombs« ihrem Publikum wilde Rhythmen im Stile der Fünfziger. Viele der Songs sind selbst komponiert und zeigen die authentische, wilde, kreative und manchmal auch einfühlsame Seite der »Booze Bombs«. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Holland, Kroatien, Slowenien, Schweiz, Finnland, Schweden und in Italien absolviert. Weitere Höhepunkte waren diverse internationale Tourneen wie alleine bereits 8 USA Reisen mit bis zu 20 Auftritten pro Tour und speziell in 2014 sind da noch die Australien Tour und zuletzt im Mai 2014 die Toronto Canadian Music Week zu nennen. The Booze Bombs sind seit Januar 2013 eine durch den Gitarrenhersteller Gretsch unterstützte (endorsed) Band.