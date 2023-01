Scala Soul Explosion

Superheavy Funky Soul & Boogaloo

Gegründet in Berlin im Jahr 2000 tobt die Soul Explosion seit 2006 auch durch Stuttgarter Clubs. Dj King Dynamite, der seine Jugend gefühlt 24 Stunden / 7 Tage in der Woche im Ludwigsburger S 35 in der Schlossstr. verbracht hat, seit 1997 aber in Berlin Kreuzberg lebt, begeistert die tanzwütige Crowd mit original 45s der späten 60er und frühen 70er Jahre.

Der eigenwillige supertanzbare Soul Sound der Soul Explosion bringt immer wieder Musikgeschichte in die Gegenwart. Wurden viele Songs, die auf der Soul Explosion im Original gespielt werden, erst in den 80ern und 90ern gesampelt und somit in Teilen recycled, findet man auch heute immer wieder Verweise auf diese Musikepoche. Bestes Beispiel wäre Cardy B. „I like it ( like that)“ mit dem gleichnamigen Pete Rodriquez Song von 1967. Wir finden das Original natürlich viel besser!

Mit dem typischen Soul Explosion Sound, der Mischung aus deep funk, funky soul und boogaloo kommen auch die Liebhaber der pure Soul Sounds auf ihre Kosten. Getanzt wird immer, bis die Knochen weich sind und die Seele glücklich in die späte Nacht ins Bett entschwindet!

Die Soul Explosion ist offen für alle Gender, jede Herkunft, jedes Alter und für Menschen mit Behinderung. Be yourself!

Klar positionieren wir uns gegen Rassismus, Sexismus und jede Art von Gewalt!

Wir freuen uns sehr auf die erste Soul Explosion am 11.02.2023 im Scala! Los geht’s ab 22:00.

All killer – no filler!

all soulful dynamite!

all raw, hard & genuine!

