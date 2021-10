Scannende Piratinnen, ’ne Zwiebel und Buchbinderei

Das Coronavirus und die Debatte um die Verteilung von Impfstoff machen die fatalen Folgen künstlicher Wissensverknappung (etwa durch Patentierung) offenkundig. Doch teilen tut nirgendwo weniger weh, als wo es Wissen betrifft. Fangen wir also damit an und verschaffen uns freien Zugang dazu! In Internet und anderen Netzen machen wir uns auf die Suche nach Büchern. Mit freier Software druckfertig machen, drucken und binden - und dann lesen!

Wer mag, kann die eigene Ausgabe mit Illustrationen oder einem besonderen Umschlag veredeln. Dafür liegen buntes Papier und Stifte bereit.