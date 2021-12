Scatter the atoms that remain (USA)

Diedrich Diedrichsen sagte einmal über Coverversionen, dass man sich einen Song zu eigen machen oder ihm einen Tempel bauen könne. Scatter The Atoms That Remain machen beides für die Musik John Coltranes.

Man glaubt, man ist in eine Zeitmaschine geraten, in den 1960ern gelandet und „A Love Supreme“, „Chasin‘ the Trane“ und „India“ schweben durch den Raum. Aber Scatter The Atoms That Remain sind keine bloßen Epigonen, denn sie schieben den Rhythmus stärker in den Vordergrund. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Bandleader Franklin Kiermeyer Schlagzeuger ist und eher nach Art Blakey als nach Elvin Jones klingt. Er jagt seine Bandkollegen vor sich her wie ein Schäferhund die Herde. Bei der Eröffnung des Moers-Festivals vor zweieinhalb Jahren haben sie das Publikum von den Sitzen gerissen. Da wird das Village Vanguard in der Manufaktur wiedererweckt.

Franklin Kiermyer – Schlagzeug / Bandleader

Davis Whitfield – Klavier / Musikalischer Direktor

Ben Solomon – Tenorsaxophon

Jason Clotter – Kontrabass