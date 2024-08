Scented Rushes - duftendes Nichts

Beim internationalen Label GLM ist ihr Debut-Album erschienen und das ist ein erstes Qualitätsmerkmal.

Bei der Märchensuite Scented Rushes überwindet das Duo spielerisch Gegensätze und mischt Klangsprachen, um in eine fabelhafte Welt einzutauchen. Damit haben sie eine Hommage an den Schriftsteller Lewis Carroll (Alice im Wunderland) und dessen stets poetisch daherkommende Unbefangenheit komponiert. Mit Humor und Ernsthaftigkeit und der Magie der fließenden Grenzen spinnen sie den Faden des Schriftstellers musikalisch weiter. Eine weitere, von intimer Kindheitspoesie geprägte Fabelwelt tut sich mit Maurice Ravels Ma Mère l’Oye (Mutter Gans) auf. Es erwächst ein buntes Crossover aus Klassik, Jazz und Weltmusik, in das immer auch Astor Piazzolla passt.

Konzert #48

Duo OxymoronAnna Steinkogler Harfe / Valentin Butt Akkordeon.