Schön´n Abend noch - Anne Haigis und Susanne Back & Stefanie Titus von "Schöne Mannheims"

Die eine ist gerade geboren, da haut die andere schon von zu Hause ab, um Sängerin zu werden. Als diese längst zu den bekanntesten und markantesten Rockstimmen im Lande zählt, hockt die andere bewundernd vor’m Radio.

Und kaum sind drei Jahrzehnte vergangen , kreuzen sich die Wege der beiden bei einem gemeinsamen Konzert, und innerhalb kurzer Zeit ist klar: Das passt, menschlich wie künstlerisch.

Die eine, das ist Anne Haigis. Vollblutmusikerin, eine stimmliche Urgewalt auf der Bühne, gesegnet mit einem Organ, das die deutsche Rock und Popmusik bis heute massgeblich prägt - Die auch nach 40 Jahren leidenschaftlich brennt für ihre Musik, für die Live Bühne, für ihr Publikum.

Die andere, Susanne Back, ist als Sängerin Teil der preisgekrönten Erfolgs Gruppe "Schöne Mannheims". Seit vielen Jahren tourt das stimmgewaltige Mädels Quartett durch die Lande, und hinterlässt von Sylt bis München volle Häuser und ein begeistertes Publikum.

Komplettiert wird das Trio durch eine weitere "Schöne Mannheims": DerTastenvirtuosin Stefanie Titus, dem musikalischen Fels in der Brandung.

Zwei Stimmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und geradezu brillant miteinander verschmelzen, eine Gitarre, ein Klavier derlei beflügelt hat sich das Trio so manchen Kracher der Musikgeschichte vorgenommen: Herzenslieder, Lebenslieder, Songs, die prägend waren oder gesellschaftlich relevant .

Stilistisch breit aufgestellt reicht das Repertoi re der Ladies von Meat Loaf über Adele bis hin zu Tom Waits, und natürlich ganz viel von Anne Haigis selbst. Und was Heintje und Milva an einem solchen Abend zu suchen haben......hören Sie am besten selbst.

Eine der größten und beeindruckendsten deutschen Stimmen und zwei "Schöne Mannheims" feiern die Musik. Handgemacht, leidenschaftlich, und mit Herz.