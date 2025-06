Schön war die Zeit

Conny und die Sonntagsfahrer.

Andrea Graf Gesang / Rainer Heindl Gitarre & Gesang / Thomas Stoiber Gesang & Akkordeon / Steffen Zünkeler Gesang & Kontrabass

Petticoat, Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen alles nur schwarz-weiß, Italien als liebstes Urlaubsziel und im Radio deutsche Schlager mit sehnsuchtsvollen Texten – es ist die Zeit des Wirtschaftswunders und der damals landesweiten Aufbruchsstimmung! Der Wunsch nach einer „heilen Welt“ ebnete den Weg für den großen Erfolg des deutschen Schlagers der 50er und 60er Jahre, der diese Sehnsüchte auf perfekte Weise weckte und transportierte. Das wird im Schlossgarten Weikersheim heute wieder lebendig - in einer Art Musical-Revue, dass man denkt, mitten drin in einem Peter Alexander-Film zu sein. Das Quartett präsentiert damit auf kurzweilige Art und Weise die musikalischen Perlen und das beschwingte Lebensgefühl einer unvergesslichen Ära. Die Hits von Caterina Valente, Conny Froboess, Freddy Quinn, Peter Kraus und vielen anderen erklingen mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung. Zusätzlich dazu runden lustige Anekdoten um alltägliche Dinge jener Zeit die sowieso witzigen Zwischenmoderationen zu einem unvergesslichen Abend ab. Bereits mehrfach haben die Musiker um Sängerin Conny, alias Andrea Graf, ihre Qualität beim Hohenloher Kultursommer unter Beweis gestellt. Heute liegt Musik im Weikersheimer Abendhimmel in der Luft…

Konzert #14