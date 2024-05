Schöne Aussicht Festival 2024

Parallel zum internationalen Festival findet wie jedes Mal das Arbeitstreffen der Theater für junges Publikum Baden-Württemberg statt. Mit acht Inszenierungen im Gepäck tauschen sich die Theatermacher*innen über künstlerische Arbeitsweisen und inhaltliche Themen aus, in diesem Jahr untersuchen wir die Auswirkungen interdisziplinärer Konzepte auf Zugänglichkeit und ästhetische Praxis.

Mitte der Woche wird auf der Schönen Aussicht der Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg verliehen – in diesem Jahr an die französische Autorin Gwendoline Soublin und ihre Übersetzerin Corinna Popp für das Stück “Fiesta”, sowie ein Förderpreis an Clara Leinemann und das Projektstipendium an Viola Rohner gemeinsam mit dem Jungen Theater Konstanz.

Zum Ende der Woche findet ein Vernetzungstreffen der Jugendbeiräte der Theater statt, bei dem sich junge Menschen über ihre Wünsche und Mitbestimmungsmöglichkeiten an ihren unterschiedlichen Theatern austauschen.

Für 8 Tage wird das JES zum summenden Festivalzentrum mit zahlreichen Begegnungsorten, Gesprächsanlässen und Orten zum Verweilen. Von hier aus strahlt das Festival in die Stadt: mit Vorstellungen in den schönsten Partnerspielorten FITZ!, Theater RAMPE und tri-bühne sowie Open-Air Aufführungen an verschiedenen Orten der Stadt.

Kommt vorbei! Schaut Theater mit euren Freund*innen, Kolleg*innen, mit eurer Klasse, euren Eltern, Großeltern oder alleine. Bleibt davor oder danach noch für eine Weile im Festivalzentrum und kommt ins Gespräch – zum Beispiel mit den Festival-Philosoph*innen oder den New Generation Teilnehmenden, den JES Mitarbeitenden oder den gastierenden Theaterschaffenden.

Wir freuen uns auf euch!