Urs Jandl zaubert für Kinder, Erwachsene und erwachsene Kinder.

Urs Jandl zaubert mit Pfeffernüssen, Kerzen, mit Strohsternen und Baumkugeln. Doch besinnlich wird es nicht. Plötzlich ist das Ei für die Plätzchen weg und der Punsch verwandelt sich in ein Schnupftuch. Und der Zauberspruch ist auch weg. Na, das kann ja eine schöne Bescherung werden!

Passend zur Weihnachtszeit, zum Mitspielen, Schmunzeln und Staunen, für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.